Sassuolo - Bologna, probabili formazioni | Rientra Lopez, dubbio in attacco

Si cerca di chiudere il campionato nel migliore dei modi e più in alto possibile: è ormai solamente questo l’obiettivo di Sassuolo e Bologna che si affronteranno questa sera nel posticipo di Serie A con fischio d’inizio alle 20.45.

QUI SASSUOLO - Rientra Lopez dalla squalifica e torna a centrocampo insieme a Frattesi ed Henrique. In difesa pronti Erlic e Tressoldi al centro, con Toljan e Rogerio sulle fasce. In avanti confermato Defrel con Berardi e Laurientè, possibile ingresso a partita in corso di Bajrami.

QUI BOLOGNA - Non dovrebbe farcela Soumaoro per un problema al ginocchio, mentre rientra l’ex Kyriakopoulos dalla squalifica ma probabilmente non sarà in campo dal primo minuto. Arnautovic torna almeno per la panchina, ma difficilmente sarà in campo.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurientè.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Barrow.