Sassuolo - Empoli, probabili formazioni | Torna Boga, ancora out Djuricic

I neroverdi tornano al ‘Mapei’ dopo la storica vittoria conquistata a Torino contro la Juventus al 95’ nell’infrasettimanale. L’entusiasmo dell’ambiente è alle stelle e dovrà trasformarsi in voglia di vincere anche domani contro l’Empoli che in classifica è a soli due punti dal Sassuolo e che arriva da una sconfitta contro l’Inter. Fischio d’inizio alle ore 15.

QUI SASSUOLO - Dovrebbe farcela Boga che torna in campo dal primo minuto nell’attacco formato da Berardi e Raspadori alle spalle di Scamacca. Non ce la fa invece Djuricic che sarà fuori dalla lista dei convocati anche per domani. A centrocampo confermatissimi i due bomber di mercoledì, ovvero Frattesi e Lopez, mentre in difesa Kyriakopoulos potrebbe far respirare Rogerio. Al centro del reparto arretrato torna Chiriches nonostante la bella prestazione di Ayhan.

QUI EMPOLI - Assente Ricci per squalifica, al suo posto pronto Stulac in mediana. Al centro della difesa torna la coppia Viti-Tonelli, affiancata da Stojanovic e Marchizza sulle fasce. Sulla trequarti dovrebbe andare Handerson, preferito a Bajrami, alle spalle del tandem d’attacco Cutrone-Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Tonelli, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Handerson; Cutrone, Pinamonti.