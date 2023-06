Sassuolo - Fiorentina, probabili formazioni | Stasera sipario sulla Serie A dei neroverdi

Si chiude questa sera una stagione da alti e bassi per il Sassuolo che ha avuto un lungo momento di difficoltà ad inizio 2023, poi ha ripreso alla grande il proprio cammino togliendosi anche bellissime soddisfazioni. Questa sera, alle 20.30, l’ultimo atto contro la Fiorentina al ‘Mapei Stadium’

QUI SASSUOLO - Thorstvedt assente per squalifica, a centrocampo ci saranno Harroui, Obiang e Lopez, dal momento che anche Frattesi non è ancora al meglio. Fuori anche Laurientè ed Alvarez, recentemente operati, quindi in avanti Ceide farà ancora reparto con Berardi e Pinamonti. In porta potrebbe esserci Pegolo, dubbi anche in difesa.

QUI FIORENTINA - Turnover per la viola che mercoledì giocherà la finale di Conference League. In porta ci sarà Carofolini, mentre al centro della difesa spazio e Quarta e Igor. Sulle fasce pronti Venuti e Terzic. In mediana ci saranno Castrovilli e l’ex Duncan, mentre alle spalle di Cabral agiranno Kouamè, Barak e Sottil.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Zortea, Tressoldi, Ferrari, Marchizza; Harroui, Obiang, Lopez; Berardi, Pinamonti, Ceide.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic: Castrovilli, Duncan; Kouamè, Barak, Sottil; Cabral.