Sassuolo - Hellas Verona, probabili formazioni | Si rivede Berardi, dubbio a centrocampo

Ore 18.30, operazione punti per i neroverdi che dopo le prime due partite di campionato sono ancora fermi a zero. Al ‘Mapei Stadium’ questa sera arriva l’Hellas Verona che invece si trova a punteggio pieno dopo aver battuto Empoli e Roma.

QUI SASSUOLO - Torna Berardi che sarà in campo dal primo minuto dopo l’esclusione nelle prime partite. A centrocampo qualche dubbio per Dionisi data l’assenza per squalifica di Lopez: al suo posto il ballottaggio sarà tra Racic e Boloca, con quest’ultimo in vantaggio. In attacco sembra sempre confermato Pinamonti.

QUI HELLAS VERONA - Squalificato Hien, al suo posto è pronto Coppola insieme a Magnani e Dawidowicz per comporre la difesa a tre. In mediana Hongla e Duda saranno affiancati da Faraoni e Duda, mentre sulla trequarti Folorunsho farà coppia con Ngonge alle spalle di Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric.