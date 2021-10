Sassuolo - Inter, probabili formazioni | Dionisi cerca continuità, ritorna Toljan a destra

Questa sera i neroverdi affronteranno i campioni d'Italia in carica nell'anticipo delle 20,45; formazione 'tipo' per Dionisi che ritrova Toljan

Anticipo del sabato per il Sassuolo che ospiterà l’Inter al ‘Mapei’ alle 20,45. I neroverdi arrivano dalla vittoria contro la Salernitana che ha dato morale all’ambiente, ma la squadra è ancora in crescita e Dionisi ha avvertito che questa sera non sarà facile contro una delle rose più forti del campionato.

QUI SASSUOLO - Consigli sarà tra i pali, alla destra della difesa torna Toljan con Muldur che riparte dalla panchina. Cercherà la continuità Dionisi che dovrebbe schierare la squadra ‘tipo’ con Chiriches e Ferrari al centro della difesa e la coppia Frattesi-Lopez a centrocampo. In avanti ancora dal primo minuto Berardi, Djuricic e Boga, con Raspadori come unica punta. Pronti a subentrare Traorè e Defrel.

QUI INTER - Non dovrebbe essere della partita Correa che lascerà spazio all’attacco Dzeko-Lautaro. Nella difesa a tre ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre in mediana pronti Barella, Brozovic e Vidal. Sulle fasce agiranno Dumfries e Perisic.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.