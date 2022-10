Sassuolo - Inter, probabili formazioni | Dubbi in attacco per Dionisi, per Inzaghi scelte obbligate

Dopo la bella e netta vittoria della settimana scorsa contro la Salernitana, il Sassuolo rimane al ‘Mapei Stadium’ per ospitare l’Inter nell’anticipo del sabato, con fischio d’inizio alle 15. Qualche dubbio in attacco per Dionisi che dovrebbe però confermare quasi totalmente la squadra di domenica scorsa. I nerazzurri arrivano invece da due sconfitte consecutive in campionato, contro Udinese e Roma, ma sono carichi per la vittoria ottenuta in Champions League martedì contro il Barcellona.

QUI SASSUOLO - Mister Dionisi non vuole cambiare molto data la bella prestazione di domenica scorsa, anche se sono tanti i giocatori che scalpitano. La difesa sarà la stessa, con l’unico dubbio legato ad Erlic che, se non dovesse essere al meglio, sarebbe sostituito da Tressoldi. Centrocampo invariato con Frattesi, Lopez e Thorstvedt, mentre in attacco Ceide dovrebbe essere titolare, ma è in ballottaggio con D’Andrea e Kyriakopoulos.

QUI INTER - Assenti Brozovic e Cordaz oltre a Correa e Lukaku. Nel tandem d’attacco quindi ci saranno quasi sicuramente Dzeco e Martinez, mentre in mediana torna Asllani affiancato da Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. La difesa a tre sarà invece formata da Skriniar, Acerbi e Bastoni.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurientè.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeco, Martinez.