Sassuolo - Lazio, probabili formazioni | Dionisi continua col 4-3-3, Boga entrerà dalla panchina

Torna in campo domani il Sassuolo per affrontare una partita difficile contro la Lazio che arriva dalla netta vittoria sulla Sampdoria in campionato e che giovedì ha pareggiato in Europa League contro il Galatasaray aggiudicandosi così il secondo posto nel girone e i conseguenti play off per poter accedere agli ottavi di finale. Il match avrà inizio alle 18,00 al ‘Mapei Stadium’.

QUI SASSUOLO - Potrebbe andare verso la conferma del 4-3-3 mister Dionisi che proporrà ancora il centrocampo formato da Frattesi, Lopez e Henrique. In avanti il tridente vedrà dal primo minuto in campo Berardi, Scamacca e Raspadori, con Boga pronto ad entrare a partita in corso. Al centro della difesa la coppia sarà Ayhan-Ferrari, con Muldur e Kyriakopoulos ai lati.

QUI LAZIO - Assente Milinkovic per squalifica a centrocampo, al suo posto pronto Basic insieme a Cataldi e Akpa Akpro. In difesa nessun dubbio sulla coppia di centrali che sarà dal primo minuto Luiz Felipe-Acerbi, mentre Hysaj e Marusic agiranno sulle fasce. Tridente d’attacco formato da Immobile supportato da Pedro e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Cataldi, Akpa Akpro; Pedro, Immobile, Zaccagni.