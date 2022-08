Sassuolo - Lecce, probabili formazioni | Toljan al posto di Muldur, Pinamonti dal primo minuto

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Prima al ‘Mapei Stadium’ per il Sassuolo in questa stagione partita un po’ storta e tutta da raddrizzare dopo gli addii importanti di Scamacca e Raspadori. Mister Dionisi potrà però contare su Pinamonti di cui è molto soddisfatto. A Reggio Emilia arriva un Lecce molto agguerrito per l’anticipo del sabato con fischio d’inizio alle 20.45.

QUI SASSUOLO - Dionisi si ritrova, più o meno all’improvviso, senza Traorè, senza Scamacca e ora anche senza Raspadori che è ormai a tutti gli effetti un giocatore del Napoli (si attende solo l’ufficialità). Perciò in attacco sarà il momento del debutto da titolare di Andrea Pinamonti a fare reparto insieme a Berardi e Defrel. A centrocampo Frattesi e Lopez agiranno insieme a Thorstvedt, mentre in difesa Toljan prenderà il posto dell’infortunato Muldur sulla destra, a sinistra ancora Kyriakopoulos. Al centro della difesa a fare coppia con Ferrari ci sarà Erlic.

QUI LECCE - Assenti Cetin e Dermaku che stanno ancora lavorando a parte. Rientra Tuia al centro della difesa e va a fare reparto con Baschirotto, mentre sulle fasce pronti Gendrey e Gallo. A centrocampo ballottaggio tra Helgason e Askildsen, con il primo favorito del secondo, mentre l’attacco sarà confermato con Strefezza, Ceesay e Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Defrel.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.