Sassuolo - Milan, probabili formazioni | Torna la formazione 'tipo' contro i rossoneri

Entrerà comunque nella storia il match di domani del Sassuolo che ospiterà il Milan capolista che si gioca lo scudetto all’ultima giornata con l’Inter che, in contemporanea, alle 18, giocherà in casa contro la Sampdoria. E’ nelle mani dei neroverdi quindi l’intera stagione e il duello che dura ormai da diverse settimane tra le due milanesi.

QUI SASSUOLO - La formazione schierata da Dionisi sarà in tutto e per tutto quella titolare, con Muldur sulla destra e Kyriakopoulos che torna dalla squalifica e si riprende il posto sulla fascia sinistra. Al centro della difesa pronta la coppia Chiriches-Ferrari, mentre a centrocampo saranno i soliti Frattesi e Lopez a fare reparto. In attacco Berardi (sempre devastante contro i rossoneri), Raspadori e Traorè saranno alle spalle di Scamacca che ha ripreso a segnare con continuità.

QUI MILAN - Pochi dubbi per Pioli che dovrebbe affiancare Kessiè a Tonali a centrocampo, mentre la difesa rimane invariata, con Calabria e Hernandez che affiancano Kalulu e Tomori. In avanti Giroud unica punta sarà sostenuto da Saelemaekers, Krunic e Leao.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.