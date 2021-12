Sassuolo - Napoli, probabili formazioni | Ballottaggio in attacco, ancora tanti assenti

Questa sera alle 20,45 il Sassuolo ospiterà il Napoli con l’entusiasmo alle stelle dopo la bella vittoria di domenica a San Siro. Anche i partenopei arrivano da una vittoria esaltante per 4-0 contro la Lazio, perciò gli ingredienti per gustarsi una partita accesa e divertente ci sono tutti.

QUI SASSUOLO - Torna al 4-3-3 mister Dionisi contro il Napoli e dovrà rinunciare ancora a Djuricic oltre a Goldaniga, Boga e Matheus Henrique, anche se quest’ultimo potrebbe andare in panchina. La difesa sarà quella titolare, con Toljan e Rogerio sulle fasce, mentre al centro agiranno i soliti Chiriches e Ferrari. A centrocampo nessun dubbio per Lopez e Frattesi, con Traorè a completare il reparto. Davanti scelte quasi obbligate, con Berardi e Raspadori che supporteranno uno tra Scamacca e Defrel.

QUI NAPOLI - Rientrano anche se per andare solo in panchina Politano e Ounas, entrambi comunque pronti ad entrare a partita in corso. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, mentre a centrocampo la coppia sarà formata da Ruiz e Lobotka. Unica punta sarà Mertens con Elmas, Zielinski e Insigne alle spalle.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Raspadori.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.