Sassuolo - Roma, probabili formazioni | Rientra Laurientè, alcuni cambi per Dionisi

Squadra in casa Sassuolo

Questa sera alle 18.30 andrà in scena l’infrasettimanale tra Sassuolo e Roma, una gara importante per entrambe le squadre per provare a rialzarsi subito dopo le rispettive sconfitte subite nell’ultimo turno.

QUI SASSUOLO - Dopo la brutta prestazione di Empoli, mister Dionisi pensa a qualche cambio nei titolari, così a centrocampo insieme a Frattesi e Lopez dovrebbe esserci Harroui al posto di Thorstvedt, mentre sulla fascia sinistra potrebbe tornare Kyriakopoulos dal primo minuto. In attacco riposo per Pinamonti che sarà sostituito da Alvarez in campo insieme a Traorè e Laurientè, quest’ultimo al rientro dopo il turno di squalifica scontato sabato scorso.

QUI ROMA - Mourihno dovrà fare i conti con una nuova assenza, quella dell’ex di turno Lorenzo Pellegrini che ha accusato un problema muscolare. Nella difesa a tre ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez, mentre in mediana potrebbe vedersi Camara al fianco di Matic. Dietro a Belotti spazio a Volpato insieme a Zaniolo.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Traorè, Alvarez, Laurientè.

ROMA (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Volpato; Belotti.