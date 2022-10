Sassuolo - Salernitana, probabili formazioni | Dubbio a centrocampo per Dionisi

Torna in campo domani dopo la sosta il Sassuolo e lo fa ripartendo dal ‘Mapei Stadium’ dove ospiterà la Salernitana alle 15. Le due squadre sono separate solo da due punti in classifica in favore dei neroverdi che devono fare un risultato utile per mantenere la posizione sugli avversari.

QUI SASSUOLO - In difesa torna Erlic che andrà a riformare la coppia con Ferrari, mentre sulle fasce sono pronti i soliti Toljan e Rogerio. A centrocampo l’unica indecisione è la solita tra Thorstvedt ed Henrique a completare il reparto insieme agli insostituibili Lopez e Frattesi. In attacco Kyriakopoulos sempre preferito sul giovane D’Andrea per formare il tridente e con Laurienté e Pinamonti.

QUI SALERNITANA - Sembrava pronto il rientro di Bohinen, ma il giocatore si è fermato ancora. Radovanovic rientra dal lungo infortunio, ma non sarà della partita, al contrario di Lovato. Fazio ha una distorsione alla caviglia e sarà fuori, stesso discorso per Ribery. Nella difesa a tre quindi, oltre a Lovato, ci saranno Bronn e Daniliuc. A centrocampo pronti Vilhena, Maggiore e Coulibaly, con Mazzocchi e Candreva sulle fasce. Il tandem d’attacco sarà formato da Piatek e Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Mazzocchi, Vilhena, Maggiore, Coulibaly, Candreva; Piatek, Bonazzoli.