Sassuolo - Torino, probabili formazioni | Ancora spazio a Raspadori, granata senza Belotti

Anticipo del venerdì per i neroverdi che questa sera giocheranno al ‘Mapei Stadium’ contro il Torino di Juric. I ragazzi di Dionisi sono reduci da una sconfitta immeritata in casa della Roma, mentre i granata arrivano da una vittoria contro la Salernitana. Nessuna delle due formazioni dovrebbe presentare grandi novità. Fischio d’inizio alle ore 20,45.

QUI SASSUOLO - E’ contento della prestazione vista a Roma mister Dionisi che ha annunciato una formazione piuttosto simile, senza grande turnover. La difesa sarà la solita a quattro con Chiriches e Ferrari al centro, sulle fasce Toljan e Rogerio, che potrebbe poi lasciare posto a Kyriakopoulos a partita in corso. Centrocampo ormai fisso con Lopez e Frattesi; anche in attacco non ci saranno grandi novità, con Rapsadori che potrebbe essere ancora preferito a Scamacca a cui verrà sicuramente riservato qualche minuto nel finale, così come a Traorè.

QUI TORINO - Assenti Belotti, Izzo e Verdi, oltre ai soliti Edera e Zaza. Juric non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla formazione che ha vinto domenica scorsa contro la Salernitana, almeno per quanto riguarda gli undici titolari. In porta ci sarà ancora Milinkovic-Savic e davanti a lui la difesa a tre sarà formata da Zima, Bremer e Rodriguez. In mediana Lukic e Mandragora, mentre alle spalle di Sanabria ci saranno Linetty e Pjaca. Pronti ad entrare a partita in corso ci sono Brekalo e Praet.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria.