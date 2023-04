Sassuolo - Torino, probabili formazioni | Ancora posto per Pinamonti

Dopo la sosta per le nazionali, il Sassuolo torna in campo per affrontare il Torino al ‘Mapei Stadium’. I neroverdi arrivavano da un ottimo momento e vogliono proseguire la striscia positiva. Il match si giocherà nel posticipo di lunedì 3 aprile con fischio d’inizio alle ore 20.45.

QUI SASSUOLO - Torna in difesa Tressoldi che riprende il posto di Ferrari insieme ad Erlic. Sulle fasce pronto Zortea a destro con Rogerio invece a sinistra. Centrocampo ‘classico’ formato da Frattesi e Lopez, mentre alle spalle di Pinamonti ci saranno Berardi, Henrique e Laurientè.

QUI TORINO - Miranchuk e Karamoh potrebbero andare in panchina, ma in campo dal primo minuto scenderanno ancora Vlasic e Radonjic alle spalle di Sanabria. Sarà assente Ilic, mentre Rodriguez sembra destinato alla panchina in favore di Buongiorno sulla sinistra della difesa. In mediana pronti Ricci e Linetty.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Henrique, Laurientè; Pinamonti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.