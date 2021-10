Sassuolo - Venezia, probabili formazioni | Out Boga, Dionisi ridisegna l'attacco

Il Sassuolo comincia domani un mese importantissimo per il proprio cammino in campionato. Nelle tre partite ravvicinate infatti incontrerà il Venezia e l’Empoli in casa, partite in cui dovranno arrivare tanti punti, prima di passare poi a Udinese e Cagliari. Tutti match abbordabili dunque per recuperare dopo un avvio scadente dal punto di vista del bottino. Nell’infrasettimanale del 27 ottobre invece ci sarà la trasferta in casa della Juventus. Domani al ‘Mapei’ arriva dunque il Venezia di mister Zanetti che ha vinto nella scorsa giornata contro la Fiorentina e che è in fase di crescita con una striscia di tre risultati utili.

QUI SASSUOLO - Assenti gli infortunati Obiang e Romagna cui si aggiunge anche Boga. In attacco si rivedrà quindi Defrel dal primo minuto, con Berardi e Djuricic alle spalle di Scamacca. Non ci saranno altri cambiamenti rispetto alla formazione ‘tipo’, con Chiriches e Ferrari al centro della difesa e Frantesi-Lopez in mediana.

QUI VENEZIA - Alcuni assenti per Zanetti che dovrà rinunciare a Ala-Myllymaki, Fiordilino, Johnsen e Lezzerini. Nel 4-3-3 dei lagunari ci saranno Svoboda e Ceccaroni al centro della difesa, con Caldara pronto ad entrare; sulle fasce spazio a Ebuehi e Haps, mentre a centrocampo Crnigoj e Busio affiancheranno Ampadu. Tridente d’attacco leggermente modificato con Johnsen che verrà sostituito da Okereke insieme ad Aramu e Henry.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Defrel, Djuricic; Scamacca.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.