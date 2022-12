Spal - Modena, probabili formazioni | Coppolaro out, dubbio in attacco

Domani alle 12.30 il signor Miele fischierà l’inizio del derby estense che non si gioca da più di vent’anni tra Spal e Modena. I canarini arrivano dalla bella vittoria in casa del Parma, mentre gli avversari sono reduci da una sconfitta a Brescia.

QUI SPAL - Solo un assente per De Rossi, ovvero Almici. Saranno un paio i ballottaggi: uno alla sinistra del centrocampo tra Celia e Tripaldelli e l’altro sulla trequarti tra Maistro e Tunjov. In mediana ci saranno Murgia ed Esposito, mentre il tandem d’attacco sarà formato da La Mantia e Moncini.

QUI MODENA - Mister Tesser avrà qualche scelta obbligata dal momento che Coppolaro è assente per influenza e al suo posto giocherà Oukhadda, mentre a sinistra sarà riconfermato Renzetti. Possibile che Poli sia ancora in panchina, con il centrocampo formato da Armellino, Gerli e Magnino che ha ben figurato a Parma. In attacco Tremolada e Falcinelli saranno alle spalle di uno tra Diaw e Bonfanti, con il primo in vantaggio sul secondo.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Murgia, Esposito, Celia; Maistro; La Mantia, Moncini.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Diaw.