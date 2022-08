Spezia - Sassuolo, probabili formazioni | Kyriakopoulos nel tridente offensivo

Torna in campo il Sassuolo che, dopo aver conquistato i primi tre punti in casa contro il Lecce, cerca la vittoria anche in trasferta in casa dello Spezia che invece arriva dalla sconfitta contro l’Inter. Dionisi è alle prese con i soliti infortuni di lunga durata, mentre Gotti ritrova Verde in attacco.

QUI SPEZIA - Rientra da un piccolo infortunio Verde che va a piazzarsi nel tandem d’attacco insieme a Nzola. A centrocampo ci sarà l’ex neroverde Bourabia, con Bastoni e Agudelo ai fianchi, mentre sulle fasce sono pronti Gyasi e Reca. Nella difesa a tre invece Kiwior sarà affiancato da Caldara e Nikolaou. Ore calde per il mercato dello Spezia che potrebbe essere in chiusura per Azzi, vero incubo del Sassuolo in Coppa Italia, ma se anche dovesse chiudersi l’operazione in giornata, sarà difficile vedere in campo il brasiliano già domani sera.

QUI SASSUOLO - Ancora fuori, ancora per lungo tempo, Traoré e Muldur. Sulla destra della difesa quindi ancora spazio a Toljan, mentre a sinistra potrebbe esserci Rogerio con Kyriakopoulos schierato nel tridente d’attacco e preferito per il momento a Ceide. Al centro della difesa Erlic e Ferrari fanno ormai coppia fissa, così come Lopez e Frattesi sono inamovibili a centrocampo e insieme a loro potrebbe esserci Henrique. A completare invece l’attacco saranno Berardi e Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.