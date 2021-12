Spezia - Sassuolo, probabili formazioni | Possibile turno di riposo per Chiriches e Toljan

Dopo il rocambolesco pareggio contro il Napoli nel turno infrasettimanale, il Sassuolo scende di nuovo in campo domani al ‘Picco’ contro lo Spezia alle 15. I punti in palio sono pesanti perché potrebbero rilanciare i neroverdi oppure dare una svolta per la lotta salvezza dei padroni di casa.

QUI SPEZIA - Unico assente Leo Sena quindi nessun problema di formazione per Thiago Motta che ritrova dal primo minuto Bastoni in difesa, Maggiore a centrocampo e Nzola in attacco. Quest’ultimo andrà a comporre il tridente offensivo insieme a Strelec e Gyasi.

QUI SASSUOLO - Possibile turno di riposo per Chiriches, al centro della difesa si rivede Ayhan; anche Muldur potrebbe tornare titolare per far rifiatare Toljan. A centrocampo confermato Henrique che sta trovando spazio in queste ultime uscite, mentre in attacco ci saranno Berardi e Raspadori con uno tra Scamacca e Defrel.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Strelec, Nzola, Gyasi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.