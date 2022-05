SudTirol - Modena, probabili formazioni | Tremolada recupera ma parte dalla panchina

Appuntamento questo pomeriggio alle 16 con un altro capitolo importante della storia della stagione canarina. Il Modena è atteso al ‘Druso’ di Bolzano che affrontare il SudTirol in SuperCoppa di Serie C. Per i gialli c’è solo un risultato a disposizione per poter alzare la coppa, ovvero la vittoria, dal momento che gli altoatesini hanno vinto contro il Bari e sono quindi a tre punti, mentre Pergreffi e compagni sono ad un punto avendo pareggiato con i galletti. In porta torna Gagno, mentre in difesa rientrano Ciofani dal primo minuto e Pergreffi. Confermato Renzetti sulla sinistra dopo la buona prova contro i biancorossi, complici anche le assenze di Azzi e Ponsi. Assenti anche Gerli, Minesso, Longo e il solito Marotta. Rientra invece Tremolada che partirà però dalla panchina. A centrocampo si rivede Scarsella al posto di Magnino, mentre Mosti sarà sulla trequarti alle spalle di Ogunseye e Bonfanti. Nel SudTirol mancherà l’ex di turno Zaro al centro della difesa, dove invece giocheranno Curto e Vinetot. Sulle fasce De Col e Fabbri con Broh, H’Maidat e Fin a centrocampo. Infine Voltan e Casiraghi saranno alle spalle di De Marchi.

PROBABILI FORMAZIONI

SUDTIROL (4-3-2-1): Meli, De Col, Curto, Vinetot, Fabbri; Broh, H’Maidat, Fink; Voltan, Casiraghi; De Marchi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Renzetti; Di Paola, Scarsella, Armellino; Mosti; Bonfanti, Ogunseye.