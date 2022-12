SudTriol - Modena, probabili formazioni | Assente Tremolada, Azzi convocato

Giorno di Santo Stefano, alle 15 il Modena scenderà in campo al ‘Druso’ di Bolzano per l’ultima sfida del girone di andata e del 2022 contro il SudTirol di mister Bisoli.

QUI SUDTIROL - Assente l’ex Zaro per squalifica, a mister Bisoli mancherà anche Davi infortunato. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2 con Odogwu e Mazzocchi davanti a tutti, mentre alle loro spalle spazio e Tait e Nicolussi Caviglia. In difesa Masiello e Curto formeranno la coppia di centrali.

QUI MODENA - Cruccio in attacco per mister Tesser che dovrà fronteggiare l’assenza di Tremolada per infortunio. Al suo posto dovrebbe esserci Marsura insieme a Falcinelli, con Bonfanti davanti a tutti. Non si esclude anche un cambio di modulo con Mosti o Duca alle spalle di Diaw e Bonfanti.

PROBABILI FORMAZIONI

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Curto, Masiello, Berra; Rover, Tait, Nicolussi Caviglia, Siega; Odogwu, Mazzocchi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Marsura, Falcinelli; Bonfanti.