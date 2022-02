Teramo - Modena, probabili formazioni | Azzi in dubbio, Giovannini sulla trequarti

Alle 18 di questa sera scende di nuovo in campo il Modena che, dopo la vittoria in casa della Viterbese, scenderà in campo per un’altra partita fondamentale al Bonolis di Teramo. Qualche cambio potrebbe vedersi nella formazione titolare, con Azzi che potrebbe rifiatare e al suo posto scenderà in campo uno tra Ponsi e Renzetti, col primo favorito sul secondo dopo il buon ingresso in campo nella ripresa domenica scorsa. Silvestri sarà ancora in panchina, con Pergreffi che farà gli straordinari al centro della difesa in coppia con Piacentini. Anche Scarsella è apparso affaticato e al suo posto potrebbe esserci dal primo minuto Magnino, mentre in attacco Ogunseye potrebbe tornare titolare, con Tremolada e Giovannini alle spalle. Gli abruzzesi dovranno rinunciare a Bellucci, Furlan e Cuccurullo, tutti infortunati, e scenderanno in campo con un 3-4-2-1. In difesa pronti Soprano, Codromaz e Iacoponi, mentre in mediana ci saranno Rossetti e Arrigoni. L’ex De Grazia e Rosso saranno alle spalle della punta Bernardotto.

PROBABILI FORMAZIONI

TERAMO (3-4-2-1): Perucchini; Soprano, Codromaz, Iacoponi; Bouah, Rossetti, Arrigoni, Hadziosmanovic; De Grazia, Rosso; Bernardotto.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Gerli, Magnino, Armellino; Minesso, Tremolada; Ogunseye.