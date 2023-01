Ternana - Modena, probabili formazioni | Tre dubbi per mister Tesser

Domani alle 14 Ternana e Modena si affronteranno al ‘Liberati’ dove i canarini non hanno mai vinto (una sola vittoria in trasferta con la Ternana sul campo neutro di Gubbio). Ad assistere al match non ci saranno i tifosi gialloblù per un’ordinanza della Prefettura di Terni arrivata solo poche ore fa a prevendita ormai finita (Leggi qui).

QUI TERNANA - Ancora assenti Capuano e Donnarumma, mentre sono tornati in gruppo Ghiringhelli e Defendi che, se dovessero essere convocati, partiranno comunque dalla panchina. Rientrano dalla squalifica Partipilo e Favilli che riprendono il loro posto da titolari nel 3-5-2 di Andreazzoli.

QUI MODENA - Un dubbio per reparto per Tesser che dovrà sciogliere i nodi sulla fascia destra e sulla trequarti. Dubbio Poli a centrocampo, mentre sulla sinistra è assente Ponsi che lascerà ancora spazio ad un ottimo ed esperto Renzetti.

PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Mantovani, Bogdan; Diakite, Agazzi, Palumbo, Di Tacchio, Corrado; Partipilo, Favilli.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Gargiulo; Tremolada, Falcinelli; Diaw.