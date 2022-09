Torino - Sassuolo, probabili formazioni | Ayhan dal primo minuto, aumentano gli assenti

Dopo la sconfitta amara subita dall’Udinese, il Sassuolo torna in campo per una trasferta complicata a Torino contro i granata. Il match si giocherà domani sera in anticipo alle 20.45.

QUI TORINO - Tanti rientri per i padroni di casa a partire da Juric in panchina dopo la polmonite. In campo si rivedranno Radonjic dal primo minuto, insieme a Vlasic sulla trequarti alle spalle di Sanabria. In mediana Lukic farà coppia con Linetty, con Singo e Vojvoda sulle fasce, mentre la difesa a tre sarà formata da Djidji, Buongiorno e Rodriguez.

QUI SASSUOLO - Tressoldi squalificato dopo il rosso rimediato contro l’Udinese, assenza che si aggiunge a quelle di Berardi, Traorè, Muldur e Erlic. Frattesi dovrebbe essere regolarmente in campo con Lopez e Thorstvedt a centrocampo. Al centro della difesa Ayhan farà coppia con Ferrari, il resto della squadra non cambierà rispetto all’ultima uscita.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Kyriakopoulos.