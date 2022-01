Torino - Sassuolo, probabili formazioni | Rientra Berardi, in avanti Scamacca

Il Sassuolo arriva al match in casa del Torino dopo la bella prova in Coppa Italia che ha portato alla storica qualificazione ai quarti di finale. In campionato invece i neroverdi cercano ancora riscatto e punti importanti per poter provare a fare una seconda parte di campionato importante.

QUI TORINO - Juric pensa di confermare la formazione che ha vinto in casa della Sampdoria nella scorsa giornata con Bremer e Rodriguez a cui si aggiunge il rientrante Djidji nella difesa a tre. In mediana ci saranno Lukic e Mandragora, mentre sulle fasce sono pronti Singo e Vojvoda. Praet sarà sulla trequarti alle spalle di Brekalo e Sanabria.

QUI SASSUOLO - Ancora tanti assenti per Dionisi, ma rientra Berardi dalla squalifica e torna insieme a Raspadori e Kyriakopoulos alle spalle della punta che sarà Scamacca. A centrocampo la solita coppia Frattesi-Lopez partirà dal primo minuto., mentre in difesa i centrali saranno Chiriches e Ferrari con Muldur e Rogerio sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet; Brekalo, Sanabria.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.