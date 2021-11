Udinese - Sassuolo, probabili formazioni | Lopez squalificato, spazio a Magnanelli

I neroverdi tornano in campo per rifarsi subito dopo il passo falso contro l'Empoli. Domani alle 15,00 ci saranno in palio punti importanti in casa dell'Udinese che arriva dalla sconfitta rimediata a Milano contro l'Inter.

QUI UDINESE - Idee chiare per Gotti che non ha problemi di formazione e che potrà contare anche sul ritorno di Deulofeu dal primo minuti sulla trequarti insieme a Pereyra, alle spalle dell’unica punta Beto. A centrocampo ci saranno Walace e Makengo, con Molina e Udogie sulle fasce. Nella difesa a tre pronti Becao, Nuytinck e Samir.

QUI SASSUOLO - Deve fare ancora i conti con le assenze Dionisi che non potrà contare su Boga, Djuricic e sullo squalificato Lopez. In attacco allora spazio a Defrel dal primo minuto con Berardi e Raspadori, Scamacca pronto ad entrare dalla panchina. A centrocampo potrebbe essere la volta di Magnanelli titolare insieme a Frattesi, mentre la difesa sarà quella titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli, Traore; Berardi, Defrel, Raspadori.