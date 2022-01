Virtus Entella - Modena, probabili formazioni | Rientra Gagno, Piacentini confermato in difesa

Arriva da tredici vittorie consecutive il Modena che questo pomeriggio è atteso dalla prima di tre gare consecutive molto importanti. Alle 14,30 i canarini scenderanno in campo a Chiavari per sfidare la Virtus Entella che, al netto di un ottimo campionato, si trova solamente quarta con 36 punti. Mister Tesser deve rinunciare di nuovo a Bonfanti, infortunato in settimana, mentre sono ancora fuori Marotta e Baroni. In porta ritornerà Gagno che ha scontato la settima scorsa il turno di squalifica, mentre in difesa si rivedranno Piacentini e Pergreffi al centro, con Ciofani e Azzi sulle fasce. Centrocampo intoccabile formato da Scarsella, Gerli e Armellino, con Tremolada e Mosti che agiranno alle spalle di Minesso. Ogunseye potrebbe entrare ancora a partita in corso, così come Giovannini. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-3-1-2: Pellizer e Chiosa al centro della difesa, Coppolaro sulla destra e Barlocco a sinistra. Paolucci sarà affiancato da Di Cosmo e Karic a centrocampo, mentre Capello sulla trequarti sosterrà Magrassi e Merkaj.

PROBABILI FORMAZIONI

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Capello; Magrassi, Merkaj.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti; Minesso.