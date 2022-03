Vis Pesaro - Modena, probabili formazioni | Azzi squalificato, c’è Renzetti

Questo pomeriggio alle 17,30 il Modena è atteso dell’importante trasferta di Pesaro dove una vittoria significherebbe avvicinarsi ancora un po’ all’obbiettivo in maniera concreta, senza dover aspettare il risultato della Reggiana che giocherà lunedì sera a Cesena. Mister Tesser dovrà fare a meno di Azzi per la prima volta in stagione ma sulla fascia sinistra è già pronto Francesco Renzetti che in questo finale di campionato potrebbe trovare più spazio grazie alla sua esperienza, come annunciato dall’allenatore in sede di presentazione del match. Sicuro di giocare è anche Silvestri che è tornato in forma fisicamente e sarà al centro della difesa insieme a Pergreffi. Sulla fascia destra invece ci sarà il solito Ciofani, in Oukhadda pronto ad entrare a partita in corso. A centrocampo Magnino potrebbe essere titolare insieme a Gerli e Armellino, con Scarsella in panchina. Sulla trequarti Mosti e Minesso saranno alle spalle di Longo, ancora preferito a Ogunseye. I biancorossi scenderanno in campo con il 3-4-3 in cui la difesa a tre sarà formata Piccinini, Gavazzi e Ferrini. In mediana pronti Acquadro e Coppola, con Astrologo e De Nuzzo sulle fasce. Il tridente d’attacco vedrà Tonso affiancato da Saccani e Cannavò.

PROBABILI FORMAZIONI

VIS PESARO (3-4-3): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini; Astrologo, Acquadro, Coppola, De Nuzzo; Saccani, Tonso, Cannavò.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Mosti, Minesso; Longo.