Viterbese - Modena, probabili formazioni | Ballottaggio sulla trequarti, Ciofani torna dal primo minuto

Questo pomeriggio alle 14,30 il Modena scenderà in campo a Viterbo per la prima di due trasferte consecutive e ravvicinate: si giocherà infatti anche mercoledì a Teramo per il recupero della ventiduesima giornata di campionato e i canarini non faranno ritorno questa sera in città, ma rimarranno nel Centro Italia per ottimizzare data la vicinanza delle due trasferte. Per Tesser pochi dubbi, nonostante la grande scelta con una panchina piena di possibili titolari. A destra torna Ciofani che stava facendo benissimo e che ha rifiatato per la prima parte della partita contro il Montevarchi quando Oukhadda ha giocato per oltre un’ora fornendo una prestazione molto convincente nonostante fosse la prima in gialloblù. Al centro della difesa confermati Silvestri e Pergreffi, mentre a sinistra ancora spazio ad Azzi che è apparso brillante mercoledì sera nonostante i tanti minuti giocati. Il centrocampo torna ad essere quello classico con il rientro di Armellino dalla squalifica insieme a Gerli e bomber Scarsella. L’unico dubbio è sulla trequarti dove Tremolada è sicuro di essere in campo dal primo minuto, mentre per l’altra maglia si alterneranno Mosti e Giovannini. Punta dal primo minuto sarà Longo che ha bisogno di trovare minutaggio, condizione e automatismi con la squadra. Nella Viterbese assente Murilo per squalifica; la difesa a tre sarà composta da D’Ambrosio, Ricci e Martinelli, mentre in mediana sono pronti Mungo, Megelaitis e Iuliano. Sulle fasce spingeranno Calcagni e Urso, mentre in tandem d’attacco sarà formato da Volpicelli e Bianchimano.

PROBABILI FORMAZIONI

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Mungo, Megelaitis, Iuliano, Urso; Volpicelli, Bianchimano.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti; Longo.