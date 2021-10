Progresso - Athletic Carpi 1 - 1 | I biancorossi non fanno...progresso, solo un punto a Castel Maggiore

Tre indizi fanno una prova. Per il terzo turno di fila in otto giorni - dopo Tritium e Borgo San Donnino - l'Athletic Carpi regala un tempo all'avversario ed è costretto ad un notevole dispendio di energie per recuperare il risultato. A Castel Maggiore, contro il vivace Progresso, undici giovane e ben messo in campo, la squadra di Massimo Bagatti ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie per strappare un punticino che la condanna per ora nel limbo della classifica, sempre più lontana dal Rimini capolista, ora a +10. Due le "fotografie" del pomeriggio bolognese: la faccia scura del presidente Lazzaretti, che esce di gran carriera dal 'Weisz' e scappa via a recuperare l'auto e tornare velocemente a Carpi. E poi il tecnico Bagatti, "bucato" inesorabilmente nel primo tempo da un gran gol del figlio Nicolò (classe 98), che- a detta del padre a fine gara "È ancora lì che piange per avermi creato un problema. Ma è la legge dello sport". Già, un problema. Perchè è lo stesso tecnico che si prende tutta la responsabilità della prova opaca dei suoi, incapaci per quasi tutta la gara di mettere paura alla giovane compagine di casa, di fare il proprio gioco, di costruire opportunità da gol. Nulla di nulla, Progresso meritatamente in vantaggio già al 20' con una stoccata di Bagatti jr, e Athletic al tappeto, con molti uomini fuori dalla partita. Nel secondo tempo, nonostante il cambio di modulo (4-4-2), per lunghi tratti stesso canovaccio del primo tempo, fino all'80', quando una bella azione tutta di prima porta alla staffilata sotto la traversa di Villanova che riesce a riequilibrare il match ma non a togliere quella sensazione di insoddisfazione dei numerosi tifosi al seguito. C'è da giurarci, a mente fredda l'arrabbiatissimo Lazzaretti (soprattutto con i giocatori) si farà sentire. Per ora sono da escludere decisioni drastiche. Contro il Mezzolara "dovrà" essere altra musica.