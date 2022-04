Modena - Pontedera, promozione per i tifosi abbonati: biglietti a un euro

In vista della partita più importante della stagione, il Modena ha pensato ad una promozione per chi aveva sottoscritto l’abbonamento per il girone di ritorno. In una nota della società si spiega che da oggi alle 16 sarà attiva la promo “Ridotto Abbonato”, si potranno perciò acquistare i biglietti di gradinata scoperta e tribuna scoperta ad un solo euro.

Tale riduzione è acquistabile da coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Girone di ritorno 2022, per usufruirne serve il codice scritto sulla propria Modena Card. Ogni abbonato può acquistare un massimo di 4 biglietti. I quattro ticket devono essere comprati in un’unica transazione. Se un tifoso acquista con il suo codice un solo tagliando, la promo sarà comunque marchiata come completamente utilizzata.

La promozione Ridotto Abbonato sarà attiva sia online che nei punti vendita VivaTicket. Si comunica inoltre, che visto l’andamento attuale della prevendita, verranno messi in vendita per i tifosi locali anche i settori curvetta piscina e un’altra parte della tribuna scoperta.