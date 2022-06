Promozione, Atletic CDR Mutina: confermato lo staff tecnico, in panchina ci sarà ancora Beppe Greco

E’ cominciata la programmazione dell’Atletic CDR Mutina che nel prossimo campionato giocherà per la prima volta nella sua storia in Promozione. Dopo la vincente stagione passata, le conferme sono state tantissime, a partire dal Direttore Generale Malavolta che, a sua volta, ha reso ufficiali i rinnovi per tutto lo Staff tecnico che vedrà quindi ancora Beppe Greco come allenatore, Prampolini come preparatore atletico e Bonasoni come preparatore dei portieri.

Sono arrivate inoltre numerose conferme anche per quanto riguarda la rosa della prima squadra: il portiere Mawuli (2003), i difensori Ligabue, Vignocchi, Baroni, Ognibene; i centrocampisti Macchi e Montorsi e la coppia d'attacco Panzanato, Grisphi. Tra i giovani, vestiranno ancora la maglia Orange De Lauri Andrea, Bonvicini Federico e Ucci.