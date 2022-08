Promozione, ecco gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia 'Minetti'

Come comunicato ufficialmente dal CRER, la Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’ prenderà il via il 4 settembre per le squadre di Promozione che affronteranno poi sette turni ad eliminazione diretta mescolandosi con le squadre di Eccellenza sempre secondo i principi delle macroaree. In questo modo sono state suddivise anche le squadre di Promozione e le modenesi sono tutte raggruppate nella macroarea 2 con gli accoppiamenti che riportiamo di seguito:

MACRO AREA 2 - PROMOZIONE