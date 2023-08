Promozione, Coppa Italia Minetti: al via domani la stagione delle modenesi

Mancano circa 24 ore all’inizio ufficiale della stagione per le squadre di Promozione, con le modenesi impegnate nella gara 1 dei minigironi di Coppa Italia Maurizio Minetti. Nel girone 7 le due gare si giocheranno alle 17.00 e saranno Cavezzo-Sammartinese e United Carpi (neopromossa) contro CDR Mutina.

Nel girone 8, sempre alle 17.00, il Castellarano ospiterà la SanMichelese mentre il Fiorano avrà il derby con Nextgen Terre di Castelli. Ancora alla stessa nel girone 9 sarà derby tra Quarantolese e San Felice, mentre la Virtus Camposanto ospiterà il Casumaro.

Il Castelnuovo è stato infine inserito nel girone 10 e sarà in casa dell’MSP. L’altra gara del girone in programma è Anzolavino-Felsina. La seconda giornata è in programma per il 20 settembre.