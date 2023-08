Promozione, Coppa Italia: i risultati delle modenesi

Si è giocata la prima giornata dei minigironi di Coppa Italia Minetti a cui partecipano le squadre di Promozione modenesi. Nel Girone 7 la CDR ha battuto la neopromossa United Carpi per 3-1 (la cronaca), mentre il Cavezzo ha perso contro i reggiani della Sammartinese.

Nel Girone 8 colpo della Nextgen Terre di Castelli che in casa del Fiorano ha vinto per 4-3 dopo una partita molto combattuta (la cronaca). La SanMichelese invece ha pareggiato per 2-2 a Castellarano. Pareggio nel derby anche del Girone 9 tra Quarantolese e San Felice che hanno fatto 1-1, mentre la Virtus Camposanto ha perso per 3-1 contro il Casumaro.

Infine il Castelnuovo ha perso contro l’MSP nel Girone 10 dove la Felsina ha vinto di misura in casa dell’Anzolavino. La gara due è attualmente in programma per il 20 settembre. Intanto domenica prossima prenderà il via anche il campionato.