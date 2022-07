Calcio, Promozione: ecco i gironi delle modenesi

Sono stati pubblicati ieri in serata i gironi di Promozione dell’Emilia Romagna, con le modenesi che saranno divise quest’anno tra il B e il C. Tutti saranno da sedici squadre e nel Girone A ci saranno squadre piacentine, parmensi e reggiane. Nel B invece, insieme alle reggiane, compaiono anche Fiorano, Ganaceto, SanMichelese , PGS Smile e Polinago. Nel Girone C invece, insieme alle bolognesi, sono state inserite Virtus Camposanto, Atletic CDR Mutina, Atletico SPM, Castelnuovo, Cavezzo, Quarantolese e San Felice. Cinque sono quindi le squadre modenesi nel Girone B e sette quelle nel Girone C. Nei Gironi D ed E le rimanenti squadre emiliane bolognesi e ferraresi e le romagnole. I calendari di Eccellenza e Promozione saranno resi noti solamente dopo che la Serie D avrà reso noti i propri date le numerose concomitante e necessarie alternanze.