Promozione, cambio in panchina per il Fiorano

Novità in casa Fiorano dopo la salvezza raggiunta nelle ultime giornate di campionato. Patrick Fava non è stato confermato sulla panchina dove è arrivato Michele Cavuoto. L’ex mister ha deciso di intraprendere altre strade, quindi i biancorossi hanno puntato su Cavuoto che, nella stagione appena terminata, ha allenato il San Damaso in Prima Categoria chiudendo il campionato ai piedi dei play-off.

Esperienza ventennale la sua con punte in Promozione con La Pieve Nonantola e Crevalcore, ma è già stato anche in quel di Fiorano con La Flos Frugi. Il Direttore Sportivo Omar Ferrari ha così messo il primo tassello per imbastire la squadra per la stagione 2022/2023. Il DS biancorosso ha confermato anche il Responsabile Sanitario, nonché fisioterapista, Nicolò Cavallini.