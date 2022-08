Promozione, Girone B: ecco il calendario 2022-2023

Inizierà l’11 settembre il campionato di Promozione ed è stato pubblicato nella serata di ieri il calendario dei vari gironi, anche se in maniera provvisoria. Le modenesi del Girone B scenderanno in campo alle 15,30 senza derby nella prima giornata. Il Ganaceto partirà dal campo dell’Atletic Progetto Montagna, mentre il Polinago sarà in trasferta a Baiso. La neopromossa PGS Smile giocherà in casa del Castellarano e la SanMichelese, appena scesa dall’Eccellenza, sarà sul campo della Vianese. L’unica a giocare tra le mura amiche nella prima giornata sarà il Fiorano che ospiterà la Riese. Il campionato si chiuderà il 7 maggio con calcio d’inizio alle 16.30.