Promozione, Girone B: ecco le prima giornata delle modenesi

Prima giornata di campionato domani per le dieci modenesi di Promozione che sono state quest’anno raggruppate tutte insieme nel Girone B. Alle ore 15.30 si giocheranno quasi tutte le partite ad eccezione di CDR Mutina-Sporting Scandiano che è stata posticipata alle ore 18.00.

Saranno già tre i derby di giornata, con la nuova società Nextgen Terre di Castelli che ospiterà il Fiorano, mentre la Quarantolese attende a domicilio il Castelnuovo. Derby anche per la neopromossa United Carpi che esordirà in Promozione in casa della Virtus Camposanto.

Impegno casalingo invece per il San Felice che ospiterà il Bibbiano San Polo, mentre Cavezzo e SanMichelese partiranno in trasferta e rispettivamente sui campi di Baiso Secchia e Vezzano. Gli altri incontri di giornata saranno Arcetana-Vianese e Atletic Progetto Montagna-Castellarano.