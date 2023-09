Promozione, Girone B: tre derby per le modenesi nella seconda giornata

Pronta un’altra ricca giornata di calcio per le modenesi del Girone B di Promozione. Sono tre i derby in programma per domenica 10 settembre, alle 15.30, in contemporanea con tutte le altre partite di giornata. Nello specifico il Cavezzo cercherà i primi punti in casa contro la CDR che è partita invece con una vittoria.

Il Fiorano, reduce da un pareggio, ospiterà invece il San Felice che arriva da una batosta interna. Infine la SanMichelese vorrà trovare i primi punti in campionato ricevendo tra le mura amiche la Quarantolese che nella prima giornata ha pareggiato a reti inviolate col Castelnuovo.

Quest’ultima ospiterà il Baiso Secchia che arriva invece da una vittoria combattuta, mentre la Virtus Camposanto sarà in trasferta in casa dello Sporting Scandiano. Trasferta anche per la Nextgen Terre di Castelli, partita con un buon pareggio, e attesa domenica dalla Vianese reduce da una sconfitta.

Cercherà invece di replicare la bella vittoria della scorsa settimana la neopromossa United Carpi che ospiterà l’Atletic Progetto Montagna, reduce da una bruttissima sconfitta. Sugli altri campi si giocheranno Bibbiano San Polo-Vezzano e Castellarano-Arcetana.