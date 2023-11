Promozione, Girone B: derby salvezza nell'anticipo del sabato

Sarà il derby salvezza tra San Felice e Quarantolese ad aprire la tredicesima giornata del Girone B di Promozione nell’anticipo del sabato alle ore 15.00. Domenica alle 14.30 in campo la CDR che vuole dare continuità e rimanere in zona play off andando in casa di un Fiorano che invece deve assolutamente cercare punti pesanti in chiave salvezza.

Anche la SanMichelese cerca un posto al sole dentro agli spareggi promozione e giocherà in casa contro il Progetto Montagna che è attualmente penultimo, davanti solo alla Nextgen Terre di Castelli che ospiterà il Baiso Secchia, attualmente a metà classifica.

A lottare per I play off c’è anche lo United Carpi che avrà lo scontro diretto in trasferta in casa dello Sporting Scandiano. Cercano invece punti salvezza tra le mura amiche il Castelnuovo, che ospiterà l’Arcetana, e il Cavezzo che attenderà invece il Castellarano. Virtus Camposanto in trasferta in trasferta in casa del Bibbiano. Infine si giocherà Vezzano-Vianese.