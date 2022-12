Promozione, Girone B: vince il Ganaceto, sconfitte le altre modenesi

Sconfitte tutte le modenesi del Girone B di Promozione ad eccezione del Ganaceto che ha trovato tre punti importanti imponendosi nel posticipo delle 17 in casa contro il Casalgrande: vantaggio dei reggiani al 31’ con Morselli, poi nella ripresa Pastorelli al 60’ e Accettone al 75’ hanno ribaltato il risultato. In casa della capolista Fabbrico è caduta la PGS battuta dalla doppietta di Zampino (31’, 72’).

Doppietta anche per Boulakhouitam che ha portato l’Atletic Progetto Montagna ad imporsi in casa del Polinago. Anche la SanMichelese è caduta in casa: primo tempo equilibrato poi al 52’ Piermattei ha segnato un rigore per il Vezzano, ha risposto Peddis pareggiando al 54’, ma gli ospiti si sono riportati avanti al 67’ con Campaniello e poi Bassoli all’83’ ha chiuso il risultato.

Infine il Fiorano ha subito una manita in casa della Vianese andata a segno con Marmiroli, doppietta di Gareri, Coli e Veratti. Sugli altri campi Scandianese e Baiso Secchia hanno chiuso a reti inviolate, il Montecchio si è imposto per 4-0 in casa della Riese e il Bibbiano San Polo ha vinto per 1-0 contro il Castellarano.