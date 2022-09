Promozione, Girone B: prima vittoria per la PGS, ancora pari per la SanMichelese

Arrivano anche le prime vittorie per le modenesi del Girone B di Promozione. Ad esultare è stata la PGS che si è imposta per 3-0 sul Casalgrande con le reti di Gariboldi, Paoli e Stefani. Tre punti anche per il Polinago nel derby contro il Fiorano: per i gialloblù sono andati a segno Puglia e Rosi, mentre per i biancorossi è stato Sula segnare.

Ancora un pareggio invece per la SanMichelese che ha chiuso per 1-1 in casa contro il Baiso Secchia. Sugli altri campi il Bibbiano San Polo ha battuto per 4-1 l’Atletic Progetto Montagna, mentre il Fabbrico ha sconfitto il Castellarano per 2-0. Cinque reti per la Riese controlli Vezzano che ne ha segnati solo tre, infine la Scandianese è stata sconfitta in casa dalla Vianese per 0-2.