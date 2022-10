Promozione, Girone B: risale il Fiorano, Ganaceto nei guai

Continua alla grande il campionato del Polinago che vince la sua terza partita in quattro giornate (3-2 contro la Vianese) e vola a nove punti al terzo posto insieme al Montecchio. Si è portato invece a metà classifica il Fiorano vincendo sul campo del Bibbiano San Polo e raggiungendo la PGS che ieri è caduta in casa contro il Montecchio.

Risale anche la SanMichelese che trova la sua prima vittoria in casa della Scandianese, mentre il Ganaceto non riesce a togliersi dalle zone rosse, con un solo punto conquistato fino ad ora e avendo perso ieri in casa contro il Vezzano.