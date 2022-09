Promozione, Girone B: bene la PGS, Ganaceto e SanMichelese in fondo alla classifica

E’ la neopromossa PGS Smile la prima modenese che si incontra nella classifica del Girone B di Promozione con sei punti, alle spalle di Riese e Fabbrico (entrambe a punteggio pieno) e Bibbiano San Polo a sette punti. A sei punti insieme ai Formiginesi c’è anche il Polinago che sabato ha vinto il derby in casa della SanMichelese.

I biancoverdi sassolesi sono rimasti così a soli due punti, sorpassati dal Fiorano che ha conquistato i primi punti in campionato vincendo in casa del derby contro il Ganaceto. Proprio quest’ultimo è rimasto ad un solo punto insieme ad Atletic Progetto Montagna e Casalgrande, mentre a zero c’è solo il Vezzano.