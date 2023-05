Promozione, Girone B: chiusura nera per le modenesi

Tra tutti gli scenari possibili, si è verificato quello peggiore per le modenesi del Girone B di Promozione. Nonostante il pareggio per 3-3 del Polinago nello scontro diretto in casa dell’Atletic Progetto Montagna, nonostante la netta vittoria per 4-0 del Ganaceto in casa del Casalgrande e il poker calato dalla PGS contro la capolista Fabbrico (4-1), i gialloblù della montagna e i biancoverdi modenesi sono retrocessi direttamente.

I formiginesi della PGS sono arrivati ai play out dove affronteranno il Fiorano che ha perso in casa contro la Vianese ed è stato raggiunto dall’Atletic Progetto Montagna che però in virtù degli scontri diretti è salvo senza passare dagli spareggi. Saranno quindi tre le modenesi che sicuramente lasceranno la categoria.

Si è salvata invece senza patemi la SanMichelese che non ha centrato però i play off e ha chiuso con una vittoria di misura sul campo del Vezzano. Sugli altri campi l Scandianese ha vinto per 2-1 in casa del Baiso Secchia, il Castellarano ha perso in casa contro il Bibbiano San Polo per 1-2 e il Montecchio ha battuto per 4-2 la Riese. Promosso il Fabbrico, gli accoppiamenti dei play off saranno Montecchio-Baiso Secchia e Bibbiano San Polo-Vianese.