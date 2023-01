Promozione, Girone B: vince solo il Fiorano, reti inviolate per il Ganaceto

Solo il Fiorano conquista i tre punti tra le modenesi del Girone B di Promozione tornate in campo oggi dopo la sosta natalizia per cominciare il girone di ritorno. I biancorossi hanno vinto di misura in casa della Riese grazie alla rete di Cataldo al 38’ e ora sono a un punto dalla salvezza e dal Polinago.

Quest’ultimo non è andato oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Baiso Secchia recuperando con Bortolani all’84’ dopo lo svantaggio firmato da Saccardi al 13’. Nonostante le tre reti segnate da Gariboldi, Riva e Pattuzzi, il PGS è stato sconfitto in casa dal Castellarano che ne ha messi a segno quattro: tripletta di Nadiri e rete di Ivashko. Pareggio per 2-2 per la SanMichelese in vantaggio al 45’ con Baisi, raggiunta al 61’ con Ansaloni, poi di nuovo in vantaggio al 67’ con Ghidoni e ancora recuperata da Djwomo al 95’.

Per i sassolesi i play off si allontanano. Il posticipo delle 17 tra Ganaceto e Atletic Progetto Montagna è poi terminato a reti inviolate con i modenesi bloccati al penultimo posto. Sugli altri campi il Fabbrico ha pareggiato contro il Montecchio per 1-1 e la Scandianese si è imposta con un netto 5-1 contro il Casalgrande.