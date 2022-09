Promozione, Girone B: PGS e Polinago sorpassano la SanMichelese

Non brilla dopo le prime due giornate la classifica delle modenesi del Girone B di Promozione. Le uniche squadre a tre punti sono PGS Smile, vincente ieri in casa contro il Casalgrande, e il Polinago che ha battuto il Fiorano nel derby di giornata. I biancorossi sono ancora ultimi a zero punti insieme al Vezzano che ieri ha perso in casa della Riese.

Ad un punto si trova invece il Ganaceto che ha pareggiato domenica scorsa e ieri sabato ha perso nell’anticipo in casa contro il Montecchio. E’ salita invece a due punti la SanMichelese che ha chiuso il match domenicale con un 1-1 casalingo contro il Baiso Secchia. In vetta si trova il Bibbiano San Polo insieme alla Riese e al Fabbrico, tutte e tre a punteggio pieno. A seguire Vianese e Baiso Secchia si trovano a quattro punti, mentre ferme ad un punto ci sono anche Scandianese, Casalgrande e Atletic Progetto Montagna.