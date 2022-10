Promozione, Girone B | La SanMichelese vince il derby in casa del Ganaceto

Nell’anticipo del sabato tra Ganaceto e SanMichelese è terminata 0-4: i sassolesi si sono imposti passando in vantaggio al 4’ con il gol di Greco che poi ha messo a segno la doppietta personale al 12’ e al 45’ ha portato a casa il pallone segnando il tris. Il poker invece è stato calato da Peddis al 78’ quando ormai la partita era già in ghiaccio. Vittoria anche per il Fiorano che sta cercando di rimanere alle spalle delle prime e si è imposto oggi sul campo del Casalgrande con la doppietta di Sula al 13’ e al 68’; momentaneamente per i padroni di casa aveva pareggiato Di Costanzo al 15’.

Sconfitta per il Polinago, superato dal Bibbiano San Polo in terra reggiana per 2-1, mentre la PGS in casa ha subito tre reti dal Baiso Secchia già in vantaggio al 3’ per l’autorete di Gariboldi; al 10’ Cani ha raddoppiato e al 34’ Stefani ha accorciato le distanze, ma al 58’ Bonicelli ha chiuso il risultato per l’1-3 finale. Sugli altri campi Fabbrico e Vianese hanno pareggiato a reti inviolate, il Montecchio si è imposto per 4-0 sull’Atletic Progetto Montagna e infine Scandianese e Riesce si sono divise la posta in palio con un 1-1.