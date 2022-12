Promozione, Girone B: le pagelle di metà stagione

E’ finito il girone di andata per le squadre modenesi del Girone B di Promozione che hanno faticato in questa prima parte di campionato. Ecco le pagelle di metà stagione:

SANMICHELESE 6 - Retrocessa con un po’ di sfortuna dall’Eccellenza, sembra approcciare bene la categoria inferiore, ma ha troppe battute d’arresto e chiude all’ottavo posto, con quindici punti di distacco dalla vetta, ma solo due dai play off. Ci si aspettava qualcosa in più, dato anche l’organico a disposizione. E’ comunque la migliore tra le modenesi.

POLINAGO 5.5 - Parte con una sconfitta poi infila tre vittorie consecutive che fanno bene sperare, ma torna a sciogliersi e scivola dalle prime posizioni fino a due soli punti dai play out.

FIORANO 5.5 - Fatica a trovare continuità, ma la partenza è certamente migliore rispetto a quella dello scorso anno. Si porta anche a metà classifica, poi torna a farsi inghiottire dai play out nel finale del 2022.

PGS 6 - Neopromossa, rimane sempre in bilico tra i play out e la salvezza. Si toglie qualche soddisfazione, ma nel girone di ritorno dovrà dare qualcosa in più per potersi salvare.

GANACETO 4 - Un inizio disastroso. Dopo una bella stagione lo scorso anno, comincia con un pareggio e poi infila cinque sconfitte consecutive. Riesce a risollevarsi appena portandosi al penultimo posto, ma servirà un drastico cambio di rotta per cercare di conquistare almeno il play out.