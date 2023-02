Promozione, Girone B: derby tra PGS e Fiorano

Due anticipi per il ventesimo turno del Girone B di Promozione: domani alle 15 saranno infatti in campo Castellarano contro Atletic Progetto Montagna e Ganaceto contro Vianese, due squadre con obiettivi opposti. Domenica alle 14.30 invece la SanMichelese sarà in trasferta in casa del Bibbiano San Polo, mentre PGS e Fiorano e daranno vita ad un derby importantissimo per la salvezza: i formiginesi sono infatti a tre punti dai biancorossi che attualmente sono i primi fuori dalla zona play out. Il Polinago avrà a sua volta uno scontro diretto per la salvezza in casa della Riese. Sugli altri campi si giocheranno Casalgrande-Vezzano, Fabbrico-Baiso Secchia e Scandianese-Montecchio.